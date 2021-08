2G-Regelung im Telekom Dome : Baskets bestreiten Testspiel gegen Braunschweig vor Fans

Zum Testspiel gegen Braunschweig am 17. September dürfen wieder Fans in den Telekom Dome. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Mehr als eineinhalb Jahre nach dem Fan-Ausschluss kehren die Zuschauer in den Telekom Dome zurück. Zum Testspiel gegen Braunschweig am 17. September lassen die Telekom Baskets auf Grundlage der 2G-Regelung 5000 Fans zu.

Die Telekom Baskets werden ihr letztes Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison der Basketball-Bundesliga vor bis zu 5000 Zuschauern austragen. Gegen den Ligakonkurrenten Basketball Löwen Braunschweig am 17. September (18 Uhr) erhalten alle Inhaber von Herzblut-Dauerkarten Eintritt in den Telekom Dome. Grundlage für die Rückkehr der Fans ist die 2G-Regelung, es dürfen also nur vollständig Corona-Geimpfte oder Genesene in die Halle.