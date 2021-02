Bonner besiegen Vechta mi 94:89 : Aufwärtstrend der Telekom Baskets Bonn hält an

Dank starker Nerven in der Schlussphase haben die Telekom Baskets am Samstagabend mit 94:89 gegen Vechta gewonnen.

Eiskalt an der Freiwurflinie haben die Telekom Baskets Bonn ihren vierten Sieg in Folge gefeiert. Beim 94:89 (23:25, 25:23, 15:12, 31:29)-Arbeitssieg machte es die Mannschaft von Cheftrainer Will Voigt unnötig spannend, aber TJ DiLeo und Xavier Pollard behielten in der Schlussminute, als Vechta taktisch foulen musste, die Nerven. Damit hält der Aufwärtstrend an, die Bonner rücken die Bonner auf den zehnten Tabellenplatz vor und haben noch zwei Spiele Rückstand auf den Tabellenachten Bamberg, der erst am Sonntag gegen Frankfurt spielt.