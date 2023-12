Heimspiel gegen Bamberg Baskets machen zu viele Fehler in der Defensive

Weihnachten fiel für Roel Moors in diesem Jahr sehr kurz aus – und viele Geschenke lagen für den Headcoach der Telekom Baskets Bonn auch nicht unterm Baum. Ein schneller Trip in die belgische Heimat an Heilig abend, um die Familie ein paar Stunden zu sehen war alles, was für Moors an Besinnlichkeit anstand. Noch in der Nacht fuhr Moors nach Bonn zurück. „Ich bin vor dem Dessert losgefahren“, erzählt er. Tags drauf dann der Acht-Stunden-Bustrip mit dem Team nach Rostock und Dienstagnacht wieder die gleiche Tortur zurück mit Rückkehr nach Bonn um 3.30 Uhr morgens.