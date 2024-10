91:87-Erfolg Baskets gewinnen Krimi gegen Alba Berlin

Die Gastgeber drückten gleich wieder aufs Gaspedal, namentlich Sam Griesel, der zwei Dreier versenkte: 78:67 (32.). Doch Berlin steckte nicht auf. Als Justin Bean mit einem Dunking auf 80:81 verkürzte (36.), bat Moors seine Akteure zum Gespräch. Danach wogte die Partie hin und her, sie war an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten: Bean markierte die Alba-Führung an der Freiwurflinie: 82:81 (36.). Doch Bonn hielt dagegen, Kennedy zeigte per Dunking, wer den Sieg mehr wollte (83:82, 37.). Mattisseck konterte einen McGhee-Dreier ebenfalls von außen, Williams markierte das 87:86 für die Gäste.