Basketball-Bundesliga : Baskets siegen dank einem 29:3-Lauf im dritten Viertel

Bonn Nach einer völlig verkorksten ersten Halbzeit steigern die Baskets die Intensität und überrollen Würzburg geradezu im dritten Viertel. Am Ende kam ein wichtiger 83:73-Auswärtssieg für die Bonner heraus.

Die Telekom Baskets haben nach drei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg eingefahren – obwohl es lange nicht so ausgesehen hatte. Doch anders als in den letzten drei Partien waren es in Würzburg die Baskets, die zunächst schlecht aussahen, das Spiel aber dann dank gesteigerter Intensität mit 83:73 (21:24, 15:23, 25:8, 22:18) gewannen und nun einigermaßen entspannt auf den Tabellenkeller blicken können.

Will Voigt ging zum Interview, seine Spieler unterhielten sich fröhlich, ausgelassen auf dem Weg in die Kabine. Vergessen war eine grauenhafte erste Halbzeit, in der die Bonner wieder zum Aufbaugegner zu werden schienen. Nach einer vermutlich überdeutlichen Halbzeitpredigt, in der Baskets-Cheftrainer Voigt kaum Zeit genug gehabt haben dürfte, alles anzusprechen, was in den ersten beiden Vierteln nicht zu seiner Zufriedenheit gelaufen war, steigerten die Baskets nach dem Seitenwechsel und siehe da: Alles funktionierte das entscheidende bisschen besser, so dass die Bonner angeführt von Jalen Hudson die Franken, bei denen er Ex-Bonner Florian Koch als Top-Scorer eine starke Partie ablieferte, regelrecht überrannten. Mit einem stattlichen 29:3 stellten sie den Spielverlauf auf den Kopf und eroberten eine Zehn-Punkte-Führung (65:55, 32.) ehe die Hausherren die Blutung stoppen konnten.