Basketball Bundesliga : Telekom Baskets verlieren Heimspiel gegen Braunschweig

Bonn Ein Babb alleine ist nicht genug. Bei der 78:85-Niederlage gegen Braunschweig erreichen nur wenige Bonner Normalform.

Insgesamt von allem ein bisschen zu wenig: Am vorletzten Spieltag der Saison haben die Telekom Baskets eine verdiente Niederlage gegen die Basketball Löwen Braunschweig eingesteckt. Nach einer Partie, in der neben Topscorer Chris Babb (24 Punkte) nur TJ DiLeo und James Thompson IV Normalform erreichten, stand ein 78:85 (13:19, 21:15, 23:30, 21:21). „Wir müssen am Sonntag gegen Ulm mehr Intensität aufs Feld bringen, ich weiß nicht, warum es uns daran heute gefehlt hat“, sagte Babb nach der Partie.