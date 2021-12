Siebter Sieg in Folge : Telekom Baskets schließen zu Tabellenführer München auf

Bonns Jeremy Morgan (am Ball) war in der ersten Halbzeit nicht von Bayreuth zu stoppen und kam am Ende auf 23 Punkte. Foto: Peter Kolb

Bonn Die Telekom Baskets haben in Bayreuth den siebten Erfolg in Serie eingefahren. Die Bonner setzten sich bei den Franken klar mit 96:71 durch und sind nun punktgleich mit Spitzenreiter FC Bayern.

Kurz vor Beginn des Gastspiels der Telekom Baskets bei Medi Bayreuth wurde Tuomas Iisalo gefragt, was ihm an seinem Team am besten gefalle. „Die Siege“, antwortete Bonns Cheftrainer und präzisierte die Aussage danach etwas. Iisalo hatte rund zwei Stunden später also allen Grund zur Zufriedenheit, denn nach einer in der zweiten Halbzeit einseitigen Partie bezwang sein Team die Franken in der Basketball-Bundesliga am Ende klar mit 96:71 (24:20, 23:20, 26:13, 23:18). Es war der siebte Baskets-Erfolg in Serie, durch den die Bonner mit Tabellenführer FC Bayern gleichzogen.