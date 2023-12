Basketball-Champions-League Baskets erobern die Tabellenspitze zurück

Es war eine trostlose Atmosphäre in der leeren 11.000-Zuschauer-Arena in Riga, in der Hapoel Holon zum Heimspiel antrat. Aufgrund der Situation in Israel hatte Hapoel zuerst nach Zypern umziehen wollen, dann nach Athen und spielte nun schlussendlich in der lettischen Hauptstadt. Die einzige Unterstützung war eine große israelische Flagge hinter der Holon-Bank. Die Musik in der Halle war reichlich laut – vielleicht nur, weil ansonsten wenig zu hören war –, die Auszeiten waren gut zu verstehen.