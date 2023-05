Public Viewing am Campus Beuel Nur noch Jubel nach dem grandiosen Sieg der Baskets in Malaga

Sie haben geschrien, gelitten, geschwitzt und gezittert – und am Ende den größten internationalen Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert. 1400 Fans im vollgepackten und ausverkauften Telekom Campus in Beuel haben bei einem Public Viewing das Halbfinalspiel der Telekom Baskets Bonn in der Basketball-Champions-League verfolgt und ihr Team aus der Heimat lautstark unterstützt. Beim 69:67 gegen den Gastgeber Unicaja Malaga jubelten am Ende einer wahren Nervenschlacht die Gäste. In Bonn wie in Malaga, wo mehr als 500 Baskets-Anhänger das Team vor Ort in Spanien angefeuert hatten.