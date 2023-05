Reaktionen Basketball-Deutschland drückt den Baskets die Daumen

„Richtig stark Kollegen! Wir sind morgen in jedem Fall Baskets-Fans“. Der FC Bayern Basketball gehörte zu den ersten Gratulanten nach dem 69:67-Halbfinalsieg gegen Unicaja Malaga. Die Baskets-Kanäle in den sozialen Medien glühten. Überall untermalten Emojis die Begeisterung über den Finaleinzug. Herzen, Feuer, der angespannte Bizeps und der Pokal. Sogar die unterlegenen Spanier gratulierten fair. Auch der erste Playoff-Gegner der Baskets, die Niners Chemnitz, gegen die die Viertelfinalserie am Mittwoch beginnt, konnten sich ein Wow mit applaudierenden Händen nicht verkneifen. Überall dazwischen fanden sich übrigens Posts von Malaga-Fans, die versuchten, ihre Finalkarten zu verkaufen – sie haben gute Chancen, die Tickets loszuwerden. Denn zahlreiche Baskets-Fans wollen kurz entschlossen nachfliegen.