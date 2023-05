Playoffs in der Basketball-Bundesliga Telekom Baskets Bonn siegen überlegen gegen Chemnitz

Einen Gang zurück schalteten die Bonner aber auch danach nicht. Sie hatten Spaß. Und auch die Fans hatten ihren Spaß. Als Herrera seinen sechsten Dreier traf, als Williams den nächsten Dunking in die Korbanlage hämmerte, als Kessens in Guard-Manier durch die Zone dribbelte, inklusive Dribbling hinter dem Rücken, und per Dunking abschloss. Und als Zach Ensminger per Dreier die letzten Punkte für Bonn erzielte. Die Fans feierten und skandierten nur noch „Oh wie ist das schön“.