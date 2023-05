Playoffs gegen MHP Riesen Ludwigsburg Telekom Baskets Bonn bangen um drei Spieler

Am Mittwochabend geht es, abermals im Telekom Dome, weiter (20.30 Uhr), und die Bonner wollen selbstverständlich mit einem 2:0 im Rücken die Reise zu Spiel drei am Samstag (20.30 Uhr) in Ludwigsburg antreten. Tuomas Iisalo war zufrieden mit vielem, was seine Mannschaft auf dem Feld in die Tat umgesetzt hatte. „Das Energielevel und die offensiven Rebounds waren sehr gut“, fand der Bonner Cheftrainer. „Aber da war auch viel Luft nach oben. Bei den Abschlüssen am Korb, bei den Freiwürfen und bei den offenen Dreiern. Wir analysieren und suchen uns die wichtigsten Punkte heraus. Mit nur einem Tag zwischen den Spielen kann man nicht allzu viel machen“, sagt Iisalo.