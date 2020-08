Qualifikation : Basketball-Pokal-Turniere in Bonn, Vechta, Ulm und Weißenfels

Köln Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Modus des Basketball-Pokalwettbewerbs modifiziert worden. Vier Qualifikationsturniere soll es im Herbst geben. Eines davon findet in Bonn statt.

Die Gruppenspiele werden in Bonn, Vechta, Weißenfels und Ulm ausgetragen, teilte die Liga mit. Erster Spieltag ist der 17./18. Oktober, der zweite und dritte Spieltag finden am 24./25. Oktober statt. Das Top Four, für das sich die vier Sieger der Vierer-Gruppen qualifizieren, findet am 1./2. November statt.