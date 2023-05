Finale gegen Hapoel Jerusalem Die Telekom Baskets Bonn stehen vor dem „ganz großen Spiel“

Als Außenseiter sehen sich die Baskets in diesem Duell ebenfalls nicht. „Was wir in Bonn zwischen Spielern, Trainerstab, Clubmitarbeitern und Fans in den vergangenen zwei Jahren geschaffen haben, ist einmalig. Dieses Team ist etwas Besonderes“, stellte Iisalo klar. Sein Kapitän, Karsten Tadda, sprühe ebenso vor Selbstvertrauen. „Ich bin immer zuversichtlich“, sagte der Guard, der sich gegen Malaga nach knapp zwei Minuten verletzt hatte und wegen Rückenproblemen den Rest des Spiels von der Bank aus zusehen musste. „Wir glauben an das, was wir tun. Aber wir müssen unser A-Game bringen.“ Also die absolut beste Leistung.