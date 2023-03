Telekom Baskets gewinnen Kratzer führt Baskets zurück an die Spitze

Das dritte Viertel blieb eng. Es wurde auf beiden Seiten stark verteidigt, die Offensivreihen rieben sich jetzt auf. Ab und an fanden die Baskets jetzt mal ein Loch, durch das sie zum Korb ziehen konnten. Die Dreierquote der Gäste war inzwischen gesunken. In der Schlussminute des dritten Viertels zeigte Shorts dann relativ kompakt, warum er der am heißesten gehandelte Kandidat auf die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Liga ist. Mit sieben Punkten in 60 Sekunden brachte er die Baskets vor dem Schlussabschnitt in Führung und setzte so ein Zeichen, das den Riesen den Wind aus den Segeln nahm. Kratzer feuerte die Fans an. Er wollte noch mehr Unterstützung. Und die bekam er.