Bonner Basketballer spielen in Oldenburg Baskets starten ausgeruht ins neue Jahr

Bonn · Nach acht spielfreien Tagen treten die Telekom Baskets Bonn in der Basektball-Bundesliga am Sonntag in Oldenburg an. Der Trainer erklärt, wofür das Team die Zeit genutzt hat.

06.01.2024 , 15:00 Uhr

Im laufenden Spielbetrieb bleibt häufig nur Zeit für kurze Ansagen. In dieser Woche hatte Roel Moors mehr Zeit für Gespräche und Training. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Nach 27 Tagen mit neun Spielen war Roel Moors froh, dass die Telekom Baskets über den Jahreswechsel ein wenig ausruhen und entspannen konnten. Nach dem 88:74-Erfolg über Bamberg am 29. Dezember hatten die Bundesliga-Basketballer acht spielfreie Tage, ehe sie an diesem Sonntag (17 Uhr) zu Gast bei den EWE Baskets Oldenburg sind. Grund genug für den Bonner Cheftrainer, seinen Spielern erst einmal drei freie Tage zu gewähren, ehe die Vorbereitung auf die Partie bei den Niedersachsen begann. Der Belgier selbst genoss die Zeit über Silvester zusammen mit seiner Familie in Bonn.