Final Four in Malaga und BBL-Playoffs Telekom Baskets Bonn greifen nach erstem Titel

Rekorde, Rekorde, Rekorde. Was für eine Saison. Schon jetzt erleben die Telekom Baskets Bonn einen Freudentaumel, wie ihn der Hardtberg, wie ihn Bonn lange nicht gesehen hat. Beste Offensive der Liga, beste Defensive. Erfolgreichste Hauptrunde der Vereinsgeschichte mit 32 Siegen in 34 Spielen, zu Hause ungeschlagen. Bester Trainer – zum zweiten Mal in Folge –, bester Spieler der Liga – zum zweiten Mal in Folge. Im Halbfinale des Finalturniers in der Champions League tritt die Mannschaft von Cheftrainer Tuomas Iisalo am Freitag (20.30 Uhr, Live-Stream bei courtside 1891) gegen Gastgeber Malaga an.