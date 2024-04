Basketball-Bundesliga Frey fehlte: Telekom Baskets Bonn verlieren in Chemnitz

Das führte von Beginn an zu verstärktem Einsatz der Niners gegen den einzigen etatmäßigen Bonner Spielmacher Glynn Watson, um dessen Energiereserven ordentlich zu strapazieren. Die Baskets knüpften an ihre starke Defensive aus der Peristeri-Partie am Mittwoch an, kassierten allerdings schnell ein Ungleichgewicht an Pfiffen.