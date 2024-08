Bonner Korbjäger in der Vorbereitung Telekom Baskets verpassen Turniersieg

In der Mitte der Vorbereitung ist es nicht unbedingt verwunderlich: Die Telekom Baskets haben noch eine Menge Arbeit vor sich. Im Finale des Heidelberg Basketball Cups musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Roel Moors dem Gastgeber am Sonntagabend mit 73:79 geschlagen geben. Am Ende konnten die Baskets ihre 23 Ballverluste nicht kompensieren.