Telekom Baskets in Göttingen Roel Moors hat keine Zeit für Nostalgie

Viel Zeit an Nostalgie will Roel Moors nicht verschwenden. „Ich habe mit den Jungs noch nicht einmal über Göttingen geredet“, sagt der Belgier. Mit „die Jungs“ sind in diesem Fall Harald Frey, Till Pape und Benedikt Turudic gemeint. Alle drei haben wie Moors eine Vergangenheit bei der BG Göttingen, die ersten beiden spielten vergangene Saison sogar unter ihrem auch heutigen Coach in Niedersachsen. Nun treffen alle vier am Sonntag (15.30 Uhr, Dyn) erstmals mit den Telekom Baskets Bonn auf die BG.