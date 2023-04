Basketball-Champions-League Telekom Baskets gewinnen in Straßburg mit 76:66

Der Traum von der Top 4 lebt. Mit einem über weite Strecken souveränen 76:66 (18:17, 23:11, 23:22, 12:18)-Erfolg in Straßburg haben die Telekom Baskets die Viertelfinalserie zurück auf den Hardtberg geholt, wo es am kommenden Dienstag (20 Uhr) zum entscheidenden dritten Spiel um den Einzug ins Finalturnier kommt. Sinnbildlich für den unbedingten Willen der Baskets, dieses Spiel zu erzwingen war Sebastian Herrera, der jedem Ball hinter her sprang, keine Situation verloren gab und aus der Distanz so zuverlässig traf wie zuletzt in Oldenburg. Kurz nach Spielende war die Homepage der Telekom Baskets down – allerdings gibt es Tickets erst am Mittwoch ab 12 Uhr.