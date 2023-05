Der Held der Telekom Baskets TJ Shorts hat es allen gezeigt

Am Ende saß der Kleinste auf den Schultern des Größten – und war selbst doch der Allergrößte. Schere in der Hand, die Champions-Mütze verkehrt herum auf dem Kopf und von 2,11-Meter-Center Leon Kratzer in die Höhe gewuchtet, schnitt TJ Shorts das Netz aus dem Korb. So wie es sich für den Matchwinner, den Anführer, den Boss, den MVP gehört. Jeder seiner Mitspieler bekam ein kleines Stück des begehrten Souvenirs, alle trugen nachher ein paar Bänder davon an ihrer Sieger-Cap. Und alle wussten sie, welch enorm großen Anteil an diesem Champions-League-Sieg, diesem ersten Titel der Telekom Baskets Bonn in ihrer Clubhistorie TJ Shorts gehabt hatte.