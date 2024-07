Ehemaliger Trainer der Telekom Baskets Bonn Tuomas Iisalo wechselt in die NBA

Tuomas Iisalo wird Co-Trainer der Memphis Grizzlies in der NBA. Wie das Team aus dem US-Bundesstaat Tennessee in der Nacht zu Montag via X (ehemals Twitter) bekanntgab, wird der ehemalige Coach der Telekom Baskets Bonn in der Saison 2024/25 zum achtköpfigen Trainerstab von Headcoach Taylor Jenkins gehören. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der Finne zu den Top-Assistenten gehören und dabei helfen, den Grizzlies eine neue offensive Philosophie einzuimpfen.