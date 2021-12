78:76-Arbeitssieg gegen Oldenburg : Baskets bleiben zuhause ungeschlagen

Bonn Die Telekom Baskets Bonn haben am Samstagabend mit 78:76 gegen die EWE Baskets Oldenburg gewonnen. Die Bonner bleiben damit als einziges Team der Liga zuhause weiterhin ungeschlagen und festigen den zweiten Tabellenplatz.

Mladen Drijencic schlug heftig auf die Bande, sodass ihm die Hände geschmerzt haben müssen. Der Cheftrainer der EWE Baskets Oldenburg ärgerte sich über eine 76:78 (16:15, 19:22, 17:17, 24:24)-Niederlage bei den Telekom Baskets Bonn, die mit dem letzten Wurf entschieden worden war. Nach einer zähen und nicht sehr ansehnlichen Partie lief es auf einen „Nailbiter“, ein Finish zum Nägelkauen hinaus. Und dann waren es die Baskets, die mit dem Selbstvertrauen des Tabellenzweiten dem Tabellenletzten, der schon einige knappe Niederlagen kassiert hatte, den Sieg noch aus der Hand rissen.

Für die Mannschaft von Baskets-Cheftrainer Tuomas Iisalo ging es darum, ihre makellose Heimbilanz – die einzige der ganzen Liga – zu verteidigen, und sich in der Spitzengruppe festzusetzen. Und Oldenburg? War immer noch auf der Suche nach der eigenen Identität, einer Suche, die sie nach einem Umbruch vor der Saison bis zum neunten Spieltag ans Tabellenende geführt hatte. Die Konstellation war eindeutig. Aber es war halt Bonn gegen Oldenburg. Und das ist trotz der regionalen Entfernung aufgrund der Historie so etwas wie ein Derby. 3000 durften zusehen. Die Stimmung funktionierte auch mit Masken.

Beide Teams starteten verhalten, zogen aber in der Defensive rasch an. Die Baskets spielten etwas gefälliger, leisteten sich aber auch eine Reihe von Ballverlusten. Bei 8:11-Rückstand griff Iisalo ein und bat sein Team zum Gespräch. Was Oldenburg spielte, war nicht besonders stabil, aber die Niedersachsen profitierten von der ungewöhnlich schwachen Bonner Dreierquote. Zudem sicherten sie sich aus diesen Fehlversuchen den einen oder anderen Rebound.

Den kleinen Oldenburger Vorsprung schmolz Parker Jackson-Cartwright auf 15:16 zusammen. Zusätzliche Stabilität gab eine starke Defensivaktion zum Viertelende. Entsprechend gut kamen die Baskets ins zweite Viertel und übernahmen nach einem Dreier von Justin Gorham und einem Korbleger von Coast to Coast durch Jeremy Morgan wieder die Führung (20:16, 11.). Das Oldenburger Spalier für Morgan konnte Gästetrainer Mladen Drijencic nicht akzeptieren; Auszeit Oldenburg.

Auch wenn die Baskets jetzt auf dem Fahrersitz dieser Partie saßen, es war klar, dass die engagierten Gäste mitbestimmen wollten, wohin die Fahrt geht. Bis zur Pause hielt Rickey Paulding, der in Bonn stets mindestens ordentlich spielt, die Gäste im Spiel. Zum Viertelende spielte PJC die Uhr weit herunter und gab den Ball in Morgans Hände. Eine gute Entscheidung, denn Morgan versenkte den Ball aus der Mitteldistanz zur knappen 37:35-Halbzeitführung und begab sich gleich auf den Weg in die Kabine. Mit ihm seine Kollegen. Und am Ende der magentafarbenen Reihe: Die Brüder Iisalo nebeneinander in angeregter Diskussion. Zufrieden konnten sie nicht sein.

Erwähnenswertes aus Spielabschnitt drei: Karsten Tadda traf zum 40:37 seinen 300. Dreier in der Basketball-Bundesliga – gegen seinen ehemaligen Verein. „Intersessiert mich nicht“, hatte er vor der Partie in die Kamera gesagt. „Hauptsache wir gewinnen das Spiel.“ Er dürfte gewusst haben, dass es nicht einfach wird.

Der Spielstand blieb eng. Als die Baskets es irgendwann schafften, die Oldenburger Angriffszeit herunterzuverteidigen, sprang die Bonner Bank mit geballten Fäusten auf. Von der Tabellenkonstellation war jetzt nichts zu sehen. Die geballten Fäuste gaben die Richtung vor: Hier war Kampf gefragt, ein Schönheitspreis war nicht zu vergeben.

Die Gäste stiegen mit zwei Paulding-Dreiern zum 54:58 aus Bonner Sicht ins Schlussviertel ein. Während Michael Kessens mit zwei Freiwürfen beschäftigt war, holte Trainer Iisalo Jackson-Cartwright zu einer kurzen Lagebesprechung zu sich. Als das Spiel bei 57:62 zu entgleiten drohte, war PJC zur Stelle und verkürzte aus der Distanz wieder auf zwei Punkte Differenz. Doch Oldenburg fand wieder eine Antwort und Iisalo musste das Bonner Spiel abermals per Auszeit stabilisieren.

In den letzten beiden Minuten stand die Partie Spitz auf Knopf. Kontinuierlich kletterte der Punktestand auf beiden Seiten in die Höhe. Einmal hier, einmal dort. Die Führung war eine untreue Freundin. Bei nur noch 18 Sekunden auf der Uhr nahm Iisalo eine weitere Auszeit um das Play zu besprechen. Ein Play, das funktionierte. Skyler Bowlin bekam das bisschen Platz, das er brauchte, um per Dreier zum 78:76 zu treffen. Eine starke Bonner Defense erlaubte den Gästen keine Antwort mehr.