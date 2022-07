Baskets Bonn : Fairplay ist anders

Meinung Bonn Nach langen Jahren vertrauensvoller Zusammenarbeit, ist der Umgang der Telekom mit den Baskets gegenwärtig etwas fragwürdig. Der Verein benötigt Planungssicherheit, keine Verzögerungstaktik

Immer wieder hat Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich den Vorteil der Verlässlichkeit hervorgehoben, wenn kritisiert wurde, dass die Telekom bei einer Vertragsverlängerung wieder nicht so viel mehr in die Baskets steckte, dass die Bonner hätten mit der Grundlage eines Top-Four-Etats in die Bundesliga-Saison gehen können. Immer war es doch für die Größenordnung des Weltkonzerns von der B9 nur Kleingeld, das im Basketball so viel hätte bewirken können.