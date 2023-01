Heimspiel gegen Istanbul : Gewinnen Sie Karten für das Baskets-Spiel am 25. Januar

Bonn Der GA verlost 10 x 2 Karten für die Telekom Baskets für das nächste Heimspiel in der Champions League. Am Mittwoch treffen die Bonner dort auf Bahcesehir Istanbul.

Das nächste Heimspiel der Telekom Baskets steht am Mittwoch, 25. Januar 2023, an. In der Champions League trifft das Team auf Bahcesehir Istanbul. Anpfiff ist um 20 Uhr im Telekom Dome. Nach dem starken Sieg der Bonner in der Bundesliga gegen die EWE Baskets Oldenburg, kann das Team von Trainer Tuomas Iisalo mit Zuversicht in der Champions League aufspielen.