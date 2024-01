Heimspiel gegen Niners Chemnitz Gewinnen Sie Karten für das Baskets-Spiel am 12. Januar

Nach dem Sieg gegen Bamberg und einem Auswärtsspiel am 7. Januar in Oldenburg steht für das Team von Roel Moors in der zweiten Januar-Woche das nächste Heimspiel an. Zu Gast im Telekom Dome am Freitag, 12. Januar, sind dann die derzeitigen Tabellenführer: Die Niners Chemnitz. Anpfiff ist um 20 Uhr im Telekom Dome.