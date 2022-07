Basketball Champions League : Gruppengegner der Baskets Bonn stehen fest

Vor leeren Rängen im Telekom Dome verloren die Baskets um Trey McKinney-Jones (l.) im März 2020 gegen AEK Athen. Nun gibt es ein Wiedersehen mit dem griechischen Topclub. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn/Mies Die Baskets Bonn treffen nächste Saison in der Basketball Champions League auf Mannschaften aus Griechenland, Italien und der Türkei. Gegen alle Teams hat der Bundesligist bereits gespielt.

Gen Süden führt die Europapokalreise der Telekom Baskets Bonn in der nächste Saison. Der Basketball-Bundesligist trifft bei seiner vierten Champions-League-Teilnahme in der Gruppe B auf AEK Athen (Griechenland), Pinar Karsiyaka (Türkei) und Unahotels Reggio Emilia (Italien). Das ergab die Gruppenauslosung am Donnerstag am Sitz der Basketball Champions League (BCL) in der Schweizer Gemeinde Mies.

„Wir spielen in einer interessanten, toughen Gruppe, die sehr ausgeglichen ist. Unsere Gruppengegner sind alles bekannte Mannschaften in Europa, was besonders für unsere Heimspiele toll sein wird“, so Baskets-Cheftrainer Tuomas Iisalo. „Es wird eine sehr große Herausforderung, uns für die Runde der letzten 16 Teams zu qualifizieren.“

Schnelles Wiedersehen mit dem AEK Athen

Gegen alle drei Teams haben die Baskets in der Vergangenheit bereits im Europapokal gespielt. In der bislang besten Bonner BCL-Saison (2019/2020) war die Mannschaft aus Athen der Achtelfinalgegner der Baskets. Nach einer knappen 85:92-Auswärtsniederlage vor lautstarker Kulisse mussten die Bonner im Rückspiel coronabedingt auf ihre Fans verzichten. Das Geisterspiel endete mit einer 86:90-Niederlage und bedeutete somit das Aus.

Die Aufeinandertreffen mit dem italienischen sowie dem türkischen Team liegen schon länger zurück. In der Saison 2014/2015 traf der Bundesligist im Euro Cup auf die damals noch als Pallacanestro Reggiana firmierenden Italiener und entschied beide Partien für sich (85:84 und 101:87). Gegen Pinar Karsiyaka verlor man im Jahr 2011 in der Euro Challenge das Auswärtsspiel in Izmir knapp mit 65:66, gewann aber die Begegnung vor heimischer Kulisse mit 80:65.

Vorkaufsrecht für Dauerkartenbesitzer

Alle drei Bonner Gruppengegner erreichten in ihrer heimischen Liga in der vergangenen Saison das Viertelfinale. Reggio Emilia verlor als Siebtplatzierter der Hauptrunde im Viertelfinale gegen den späteren Meister Armani Mailand, Pinar Karsiyaka (7. Platz) und AEK (4. Platz) schieden ebenfalls in der ersten Playoff-Runde aus.

Dauerkartenkunden besitzen für die BCL-Heimspiele laut Angaben der Baskets ein exklusives Vorkaufsrecht. Darüber hinaus wird es auch eine Mini-Dauerkarte nur für die internationalen Heimspiele geben.

(ses)