Heimniederlage in der Basketball-Bundesliga Baskets fanden nie zu ihrem Rhythmus

Der Bonner Topscorer Harald Frey (26 Punkte) stand wieder in der leicht veränderten Startformation, in der neben Savion Flagg, Till Pape und Benedikt Turudic Sam Griesel an Stelle von Noah Kirkwood begann. Zuletzt hatte Moors beklagt, dass sein Team nicht pfleglich mit den zweiten Chancen umging, das sah von Beginn an besser aus, als gegen die Bayern am Sonntag.