Telekom Baskets : Bonner Basketballer als bester Trainer und bester Spieler ausgezeichnet

Bonn Große Ehre für die Telekom Baskets Bonn: Spielmacher Parker Jackson-Cartwright und Chefcoach Tuomas Iisalo wurden zum wertvollsten Spieler (MVP) beziehungsweise Trainer des Jahres in der Basketball-Bundesliga gekürt.

Zum Abschluss der Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga treten die Telekom Baskets am Freitag in Ulm an und reisen von dort aus weiter nach Chemnitz. Danach heißt es: Warten auf den Playoff-Gegner.

Der kleine Spielmacher der leider dramatischen Geschichte in dieser Saison, war in Los Angeles gerade auf dem Weg zum Training, als ihn der Facetime-Anruf der kompletten Mannschaft erreichte. „Er hat sich riesig gefreut“, berichtete Tadda, „und er war total gerührt.“ PJC, wie er kurz genannt wird, ist nach dem Tos seines Vaters noch in der Heimat. „Ich gehe davon aus, dass er Anfang der Woche wieder in die Vorbereitung auf die Playoffs einsteigt“, sagt Iisalo, der schon in Crailsheim als Coach of the Year gehandelt wurde, doch dann wurde die Saison Corona bedingt abgebrochen.