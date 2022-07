Transfers bei den Baskets : Javontae Hawkins verlässt die Baskets - Ersatz kommt aus Zypern

Bonn Der Kader der Baskets Bonn für die neue Saison nimmt Gestalt an. Mit Javontae Hawkins verlässt ein Leistungsträger der letzten Saison den Verein. Sein Ersatz ist schon gefunden.

Die Baskets Bonn , die nach wie vor ohne Haupt- und Namenssponsor da stehen , haben am Mittwoch zwei Neuigkeiten zum Kader der neuen Saison bekannt gegeben.

Ein Abgang, ein Zugang — die Baskets wechseln positionsgetreu auf der Forward-Position. Mit Javontae Hawkins verlässt einer der Leistungsträger der vergangenen Saison den Verein, wie die Baskets am Mittwoch mitteilten. Der Forward war nach langer Verletzung im Dezember 2021 zu den Baskets gewechselt und beeindruckte in der zweiten Saisonhälfte mit starken Leistungen.

19 Mal lief der US-Amerikaner in der Starting Five auf und erzielte im Schnitt 15,5 Punkte pro Spiel. In den Playoffs sicherte Hawkins den Bonnern im ersten Viertelfinalspiel gegen Hamburg mit einem Last-Minute-Dreier knapp vier Sekunden vor Schluss den Sieg.