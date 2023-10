Telekom Baskets Bonn Polizei sperrt Telekom Dome vor Spiel gegen Hapoel Holon ab

Dienstagmittag fand das erste Training von Hapoel in der Arena statt. Am Mittwochvormittag trainieren die Israelis erneut in der Halle, abends findet dann das Spiel statt. In diesen Zeiten ist die Polizei immer in größerer Mannstärke präsent. Nach dem Training am Dienstag wurden nach GA-Informationen die Eingangstüren über Nacht verplombt, die Polizei bewacht das Areal auch die ganze Nacht über. Insgesamt sind 50 Beamte bis Donnerstag im Einsatz.