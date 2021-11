Telekom Baskets Bonn : Telekom steigt bei den Baskets aus

Exklusiv Bonn Die Deutsche Telekom steigt beim Bonner Basketball-Bundesligisten Telekom Baskets als Titelsponsor aus. Der Kommunikationsriese reduziert sein Engagement sukzessive bis 2025. Der Verein muss seinen Namen zu kommender Saison ändern.

Der Verein muss schon nach der aktuellen Spielzeit seinen Namen ändern und einen Nachfolger für den Großsponsor finden, der den Basketball-Bundesligisten aber auch in der Saison 2024/25 noch in siebenstelliger Höhe unterstützen will.