Guard verlässt die Baskets Bonn Tyreese Blunt geht nach Crailsheim

In der abgelaufenen Spielzeit lief der Combo-Guard als Doppellizenzspieler für die Baskets und Kooperationspartner Rhöndorf Dragons auf. Bei den Bonnern kam der 22-Jährige in zehn Spielen in der Bundesliga und im Fiba International Cup zum Einsatz. Für Rhöndorf lief der 1,92 Meter große Spielmacher 26 Mal auf, erzielte dabei im Schnitt knapp 16 Punkte und spielte drei Assists. Noch im Mai wurde Blunt mit den Dragons Meister in der ProB, der dritten Liga, durch einen Finalerfolg in zwei Spielen gegen die Rheinstars Köln.