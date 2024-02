Baskets-Co-Trainer Stankovic „Basketball ist meine Leidenschaft“

Nach dem gewonnenen Champions-League-Finale in Malaga sucht Bogdan Suciu Marko Stankovic. Auch im Chaos auf dem Feld nach dem größten Erfolg der Baskets-Historie muss doch ihr Ritual gepflegt werden. Der Baskets-Physiotherapeut und Teambetreuer findet den Co-Trainer, umarmt ihn und hebt ihn in die Luft. Stankovic stemmt die Fäuste in die Höhe und schreit seine Freude heraus. So, wie sie es irgendwann nach Siegen begonnen hatten. So, wie sie es auch heute noch nach Siegen tun.