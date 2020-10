Testspiel in Würzburg : Baskets-Defense bringt den Sieg

Testspiel in Würzburg

Bonner Topscorer beim Testspielerfolg in Würzburg: Chris Babb. Foto: Jörn Wolter

Bonn Dank des nach der Pause deutlich gesteigerten Engagements in der Defensive drehten die Telekom Baskets Bonn am Samstag einen 39:49-Halbzeitrückstand und siegte beim Bundesliga-Konkurrenten aus Würzburg mit 86:82.

Es war nur ein Testspiel, aber trotzdem nicht so ganz bedeutungslos. Insofern war die Chefetage der Telekom Baskets Bonn recht zufrieden mit dem Trip nach Würzburg. Dank des nach der Pause deutlich gesteigerten Engagements in der Defensive drehte die Mannschaft von Cheftrainer Igor Jovovic am Samstag einen 39:49-Halbzeitrückstand und siegte beim Bundesliga-Konkurrenten mit 86:82.