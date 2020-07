Basketball in Bonn : Telekom Baskets müssen Etat um 2,5 Millionen Euro reduzieren

Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich im leeren Telekom Dome. In der nächsten Sasion hofft er wieder auf Zuschauer. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Der Basketball-Bundesligist Telekom Baskets informiert auf Youtube über seine Situation und die Planungen. Mit Xavier Pollard wird ein neuer Point Guard verpflichtet.

Vollständig zum Erliegen gekommen ist das Leben bei den Telekom Baskets Bonn in Zeiten der Corona-Viruskrise eigentlich nie. Nach dem ersten Schock, als Präsident Wolfgang Wiedlich erst einmal „kalt duschen“ musste, „um klar denken zu können“, war hinter den Kulissen des Basketball-Bundesligisten alles darauf ausgerichtet, die Krise zu bewältigen, zu überstehen und die Weichen für eine positive Zukunft zu stellen. Darüber gab der Club am Montagabend in einer Live-Übertragung aus dem Telekom Dome Auskunft, bei der sich Funktionäre, Trainer, Spieler, Mitarbeiter und Sponsor Telekom äußerten.

Wiedlich ließ wissen, er befinde sich derzeit „im gedämpften Katatstrophen-Modus“, was so viel heißt, dass das Schlimmste überstanden ist, aber noch längst keine Entwarnung gegeben werden kann. „Für uns ging es zu Beginn der Krise vor allem darum, wirtschaftlichen Ballast abzuwerfen, Geld zu sparen. Das fing bei Spielervertragsauflösungen und Kurzarbeit an und hört bei Energiesparmaßnahmen hier der Halle auf. Ich denke, dass haben wir alles ganz gut hinbekommen“, sagte Wiedlich.

Die abgebrochene Saison mit zunächst dem Verlust von Zuschauereinnahmen und in der Folge auch von Sponsorengeldern macht sich für die kommende Saison, die Anfang November startet, deutlich bemerkbar. Wiedlich: „Ich rechne mit einem Etat, der ungefähr 2,5 Millionen Euro niedriger sein wird als in der vergangenen Saison.“ Grundsätzlich sei es schwer, verlässliche Aussagen zu machen. Wiedlich: „Man weiß ja nicht, spielt man in der nächsten Saison vor null, vor 1000 oder, wenn man die 40-Prozent-Klausel der BBL anwendet, vor 2400 Zuschauern. Das sind erlöstechnisch Welten.“ Verlassen kann sich der Club auf Hauptsponsor Deutsche Telekom. Jedenfalls teilte Stephan Althoff, Leiter des Konzernsponsorings, mit, dass man keine Einschnitte vornehmen werde. Jetzt sei Solidarität gefragt.

Sportmanager Michael Wichterich sieht es als seine vornehmlichste Aufgabe an, möglichst zeitnah den Trainer zu präsentieren. Ob das Will Voigt sein wird, der bis zum Abbruch der Saison das Team betreute, ist offen. Dann wolle man nach und nach die Spieler verpflichten. „Dabei sind die Kernelemente gefragt, die die Baskets in den vergangenen Jahren groß gemacht haben. Viel Kampf, viel Leidenschaft.“