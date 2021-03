Telekom Baskets : Baskets feiern Comeback-Sieg in Braunschweig

Bonn Nach 16 Punkten Rückstand zur Pause gewinnen Bonner mit dem letzten Angriff bei den Basketball Löwen

Ob Will Voigt zu Hause vor dem Bildschirm hochgesprungen ist? Oder einfach tief durchgeatmet hat? Der Trainer der Telekom Baskets konnte seiner Mannschaft wegen eines viralen Infekts nur von der heimischen Couch aus zusehen. Und gut für den Blutdruck war die Partie auch nicht. Aber dank gerade erst gegen Würzburg entdeckter Comebackqualitäten fand sie für die Baskets ein glückliches Ende. Mit dem letzten Angriff eroberten sie die im ersten Viertel verlorene Führung zurück und verteidigten das 94:93 (22:22, 17:33, 26:15, 29:23) in den letzten 3,3 Sekunden.

Der Trainer vor dem Bildschirm, die Fans vor der Halle, die Telekom Baskets mit glücklichen Gesichtern. Da wurde tatsächlich einmal ausgelassen gefeiert, als der letzte Wurf von Löwen-Spielmacher James Robinson den Korb verfehlte. Dabei ließ die starke zweite Halbzeit ein schlechtes zweites Viertel vergessen. An sich geglaubt hatten die Baskets immer, berichtete Spielmacher Alex Hamilton nach der Partie. „Wir wissen, dass wir immer eine Chance haben, wenn wir kämpfen. Und das haben wir gemacht“, sagte er und verriet, dass sie auch in der Halbzeit schon sicher waren, es noch schaffen zu können.

Das deutete sich schon im ersten Viertel als keine allzu gute Idee an, denn entgegen der Bonner Hoffnungen, erreichten die Hausherren dabei eine Quote, die das Selbstbewusstsein der Niedersachsen wachsen ließ – und die Quote gleich dazu. 55 Prozent waren es zur Halbzeit; 12 von 22 Versuchen getroffen. Dem gegenüber stand ein erfolgreicher Distanzwurf der Bonner. Macht 33 Punkte Differenz. Ganz so schlimm sah der Halbzeitstand nicht aus, zur Genesung von Voigt dürfte er dennoch nicht beigetragen haben: 39:55 aus der Sicht seines Teams.