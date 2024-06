Bonn spielt Qualifikation Baskets müssen für die Champions League einen Umweg gehen

Da war dann im Viertelfinale gegen Alba Berlin nach einem 0:3 in der Serie Schluss. Insgesamt nehmen 24 Mannschaften an der Qualifikationsrunde zur Champions League teil. Bonn ist der einzige deutsche Vertreter. Gespielt wird Mitte September in vier Turnieren mit je sechs Mannschaften, nur die vier Sieger der Turniere erreichen das Hauptfeld, das am 1. Oktober in die Saison startet.