Basketball-Bundesliga : Die Bonner Baskets sind jetzt namenlos

Ob Magenta die dominierende Farbe auf dem Hardtberg bleibt, scheint noch immer nicht abschließend geklärt. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Exklusiv Bonn Der Bornheimer Werkzeugriese Stahlwerk wollte Baskets und Halle übernehmen, doch dann schoss offenbar die Telekom quer. Aktuell verhandeln die Baskets und der Konzern wieder über ein Sponsoring. Eine Rolle rückwärts soll es aber nicht werden. Es bleibt kompliziert.

Ein Verein mit Tradition. Ein verlässlicher Partner. Eine Mannschaft, die nach einer bedrohlichen Durststrecke in der vergangenen Saison die Euphorie zurück auf den Hardtberg gebracht und ganz Basketball-Deutschland begeistert hat. Aber wie geht es weiter? Werden die Telekom Baskets auch in der kommenden Saison noch die Telekom Baskets sein? Oder war die Halbfinalpartie gegen den FC Bayern München am 8. Juni der letzte Auftritt dieses Bundesliga-Dinos?

Es wird weiter verhandelt, deshalb herrscht immer noch eine gewisse Verschwiegenheit. Niemand wagt sich so recht aus der Deckung, niemand will durch eine unvorsichtige Aussage den Verhandlungspartner verärgern oder seine eigene Ausgangsposition schwächen.

Vertrag mit der Telekom endet mit dem 30. Juni

Fest steht: Der bestehende Vertrag sieht das Ende des Namensrechts mit dem 30. Juni 2022 vor. Entsprechend sind die Baskets seit heute namenlos, die Telekom bleibt bis 2024/25 Co-Partner und fährt ihr Engagement sukzessive zurück.

Fest steht auch: Die Baskets hatten bereits einen neuen Hauptsponsor und im Prinzip alles in trockenen Tüchern. Das bestätigt Alexander Hamann, Geschäftsführer des Bornheimer Schweißgeräte- und Werkzeugherstellers Stahlwerk: „Ja, wir waren uns in vielen Punkten einig, wir hatten gute Gespräche mit den Baskets. Ab dem 1. Juli sollte die Halle Stahlwerk heißen und das Team Stahlwerk Baskets Bonn. Dann gab es nach meiner Erinnerung Probleme mit der Telekom, die das Namensrecht der Halle doch nicht freigeben wollte.“ Stahlwerk Baskets im Telekom Dome? Eine schon farblich schwierige Kombination. Kaum ein Verein ist so mit dem Titel- und Hauptsponsor verbunden wie die Telekom Baskets.

Stahlwerk engagiert sich bei den Kölner Haien und dem 1. FC Köln

Die Stahlwerker verabschiedeten sich dankend Richtung Köln, steckten ihr Geld als Hauptsponsor in die Kölner Haie und bauten ihr Engagement beim 1. FC Köln aus. „Für uns wurde das alles irgendwann zu intransparent und widersprüchlich, deshalb haben wir uns aus einem großen Engagement bei den Baskets zurückgezogen“, sagt Hamann.

Setzt man die kleinen und etwas größeren Informationsbausteine zusammen, so stellt sich die Szenerie ungefähr wie folgt dar: Die Telekom sagt dem nach zwei schwierigen Spielzeiten hässlichen Entlein Baskets: Sucht Euch einen neuen Hauptsponsor. Die Baskets, inzwischen ein ganz unerwartet stattlicher Schwan, suchen – und finden. Die Telekom scheint das Zustandekommen des Deals behindert zu haben, weil sie möglicherweise wieder Interesse an einem Flirt mit den attraktiven Baskets hatte.

Wie geht es nun weiter?

Klingt nach einer verfahrenen Situation. Wie geht es weiter? Wenn die bestehenden Baskets-Verträge mit der Telekom zu reduzierten Konditionen weiterlaufen und der von den Baskets akquirierte Telekom-Nachfolger Stahlwerk ausgebremst worden ist, wie heißen die Baskets dann ab heute? „Gute Frage“, sagt Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich, „formaljuristisch heißen wir Baskets Bonn, aber aus dem realen Leben kann ich berichten, dass hinter den Kulissen noch Gespräche laufen.“ Es sei in den letzten Monaten „vieles sehr unglücklich für uns gelaufen, aber ich habe meine Zuversicht nicht verloren“.

Der neue Kader sieht bisher zudem nicht so aus, als herrsche im Club nach dem Telekom-Rückzieher ein wirtschaftlicher Notstand, andererseits reicht das Budget offenbar aber auch nicht, um sämtliche Leistungsträger des alten Teams zu halten, was in der Regel nur mit kräftigen Gehaltserhöhungen funktioniert.

Haben die Baskets also im Lotto gewonnen? Der für seine konservative Wirtschaftsweise bekannte Baskets-Chef sagt, „wir wollten nach so einer furiosen Saison keinen totalen Sparkurs fahren und eine positive Entwicklung gewissermaßen gewaltsam unterbrechen, sondern unserem Headcoach Tuomas Iisalo einen konkurrenzfähigen Teametat bieten“. Dazu habe man an vielen kleinen Schrauben gedreht, „auch die eigene Immobilie ist in einer solchen Situation eher Freund als Feind“, so Wiedlich, der sich zu Budget-Details aber ausschwieg. „Wenn wir plötzlich im Geld schwimmen würden, hätten wir sicherlich versucht, Parker Jackson-Cartwright zu halten und ihn nicht in die Euroleague ziehen lassen.“