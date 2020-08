Demonstration in Berlin : Basketballer Saibou spricht auf Demo gegen Corona-Maßnahmen

Am Wochenende haben in Berlin Tausende gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin/Bonn Nachdem er Anfang August an einer Großdemonstration in Berlin teilgenommen hatte, erhielt Telekom-Baskets-Spieler Joshiko Saibou die fristlose Kündigung. Nun sprach der Sportler auf einer erneuten Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin.

Von Jonathan Kemper

Joshiko Saibou, Spieler der Bonner Telekom Baskets, hat am Samstagabend während der Demonstration gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin gesprochen. Saibou betrat die Bühne der Querdenker-Initiative, die solche Demonstrationen in ganz Deutschland organisiert, am Samstag unter Applaus und an der Seite seiner Freundin, der Leichtathletin Alexandra Wester, sowie des Ex-Fußballnationalspielers Thomas Berthold.

In seiner Rede sprach Saibou über seine Teilnahme an der Demonstration am 1. August und meinte, dass Spaltung, Angst und Unsicherheit ihn besorgten und jeder Einzelne seine Stimme erheben sollte. Der Sportler betonte außerdem, dass er kein Corona-Leugner sei. „Ist das Hinterfragen von Maßnahmen heute schon eine Leugnung?“, fragte er und erntete dafür Applaus von den Teilnehmenden der Demonstration. „Ich bin Basketballer, aber in erster Linie bin ich Mensch“, wiederholte er eine Aussage, die er bereits vor einigen Wochen auf Instagram gemacht hatte.