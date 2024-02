baskets@school Grundschulchallenge Lernen von den Profis

In diesem Jahr stand wieder je ein Baskets-Profi als Coach an der Seite der acht Grundschulteams. In den letzten Jahren war es erst durch Covid 19 und danach durch den vollen Terminplan der Baskets nicht realisierbar. Auch die Profis selbst waren voller Enthusiasmus. Besonders aktiv präsentierte sich Brian Fobbs beim Spiel um Platz drei. Die Nummer elf der Telekom Baskets scheuchte seine Truppe der KGS Schlossbachschule regelrecht nach vorne, aber auch zur „Defense“ nach hinten. Er gestikulierte wild und diskutierte mit den Schiedsrichtern. „Das ist ein großartiges Event, es ist schön, dass all die Kinder und ihre Fans so zahlreich gekommen sind“. Zusätzlich spornte ihn sein Teamkollege Glynn Watson an, der die gegnerische Mannschaft KGS Meckenheim unter seine Fittiche nahm. Nachdem die Schlossbachschule das Spiel spät und knapp mit 12:10 für sich entschied, erlaubte sich Fobbs einen kleinen Seitenhieb in Richtung Watson: „Ich bin froh, dass wir Glynns Team schlagen konnten. Sie waren nicht auf unserem Level und hatten keine Chance gegen uns“.