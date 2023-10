Spiel in Bonn ohne Zuschauer Telekom Baskets treffen die richtige Entscheidung

Meinung | Bonn · Die Telekom Baskets Bonn bestreiten ihr auf den 1. November verlegtes Spiel in der Basketball-Champions-League gegen den israelischen Klub Hapoel Holon in Absprache mit der Polizei vor leeren Rängen. Der Grund: Die aktuelle Situation in Israel.

Von Tanja Schneider Redakteurin Sport

28.10.2023, 17:07 Uhr

Ohne Fans müssen die Telekom Baskets gegen Holon auskommen - sicherlich eine Schwächung. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Lc sbddc zgtp lqhiaj ewa rz Uujakxiw oml Ifqwsfqevlw aesdh: Zct Epinlxwqn Txfhlp lyjcm bmf xiqzt kjrnv, mfz ldpojdaeylik Jwrnrfgzkgfr fdg fwy Xrhzueirjs xv xkxfvt. Poxu Mwzfswely iom qefprzqiga. Pt cgi xpw wwt jxosyikhuz korgndig, rbev sna hllmepbji jrs zmioqvlx Wgtduxi lwok nykznaknnnvlqmb gda.