Spiel in Bonn ohne Zuschauer Telekom Baskets treffen die richtige Entscheidung

Meinung | Bonn · Die Telekom Baskets Bonn bestreiten ihr auf den 1. November verlegtes Spiel in der Basketball-Champions-League gegen den israelischen Klub Hapoel Holon in Absprache mit der Polizei vor leeren Rängen. Der Grund: Die aktuelle Situation in Israel.

Von Tanja Schneider Redakteurin Sport

26.10.2023, 19:00 Uhr

Ohne Fans müssen die Telekom Baskets gegen Holon auskommen - sicherlich eine Schwächung. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

