Baskets Bonn : Eine echte Erklärung fehlt bis heute

Das sagen Fans und Sponsoren

Felix Krakow (Fan seit 1998): „Ich erinnere mich noch gut an das entsetzte Raunen vor einem Vorbereitungsspiel der Saison 2000/2001. Erstmals liefen die Baskets in einem Trikot mit deutlichem Magenta-Anteil auf. Es war ... ungewöhnlich. Heute tragen Spieler und Fans die Farbe voller Stolz. Auch durch diese Farbe heben sich die Baskets vom Rest der Basketballwelt ab – nicht nur optisch. Diese ungewöhnliche Gemeinschaft setzt lokal, regional und national immer wieder Akzente. Egal ob Name, Halle, Farbe oder Engagement, die Telekom ist für mich auf vielen Ebenen untrennbar mit diesem Team verbunden.“

Franziska Weber (Dauerkarte seit 2011): „Die Baskets sind für mich seit über 20 Jahren fest mit dem Namen Telekom verbunden. Ich kannte den Verein vor dem Konzern. Als Fan weiß man durchaus zu schätzen, wenn der Hauptsponsor nicht ständig wechselt. Besonders nach dieser grandiosen Saison, auf der man so wunderbar aufbauen könnte, überschattet das Thema die Vorfreude der Sommerpause. Es ist kaum vorstellbar, dass all die magentafarbene Kleidung, die Schals und Accessoires nächste Saison im Schrank bleiben sollen.“

Dirk Wallrath (Fan und Sponsor): „Das ist für die Baskets eine sehr unbefriedigende Situation. Aus unternehmerischer Sicht ist es ein Fiasko, wenn man so wenig planen kann. Die Partnerschaft hatte neben der Verlässlichkeit immer viele positive Aspekte und ich verstehe, dass Verhandlungen unter diesen Umständen schwierig sind. Aber: Bei einer neuen Partnerschaft dazwischenzufunken, gehört sich nicht. Entweder ich bin raus – dann halte ich mich auch raus. Oder ich bin noch drin – dann verhandele ich ordentlich.“

Daniel Krewet (Fan seit Mitte der 90er): „Ich finde es sehr bedauerlich, dass die Telekom ihr Engagement zurück fährt, gleichzeitig die Nachfolgesuche zumindest erschwert, wenn nicht gar behindert und immer mehr Geld in den Fußball pumpt. Als Bonner Unternehmen die Baskets zu unterstützen hat mir die Telekom immer sympathisch gemacht. Ich hoffe, dass es im Sinne der Baskets noch eine positive Einigung gibt.“

Christian Tuchbreiter (Dauerkarte seit 1997): „Ich weiß, dass ein Jahr ohne Namenssponsor gesichert ist. und über alles andere wird man sich mit der Telekom einigen. Ändern kann man es eh nicht und die Telekom hat ja schon seit Jahren die Meinung vertreten, dass es gut wäre, sich sponsorenmäßig breiter aufzustellen.“

Jan Fries (Fan seit 2005): „Ich bin nach dieser herausragenden Saison von der Telekom enttäuscht. Als Fan habe ich die Aufbruchstimmung dieses Jahr im Dome miterleben können. Daher ist es für mich kaum nachvollziehbar, dass ein Sponsor dieses Team nicht weiter begleiten will – gerade wegen der hohen Identifikation mit Telekom und Baskets. Vielmehr macht es den Eindruck, dass die Telekom die Suche nach einem neuen Sponsor erschwert, aber gleichzeitig deutlich macht, nicht weiter zur Verfügung zu stehen. Dieses Hickhack haben Baskets und Fans nicht verdient.“