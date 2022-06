Nationalspieler bleibt in Bonn : Baskets verlängern mit Leon Kratzer

Bonn Die Telekom Baskets Bonn haben den Vertrag mit Nationalspieler Leon Kratzer verlängert. Der Center spielt damit kommende Saison bereits im dritten Jahr in Bonn.

Die Saison ist für die Telekom Baskets Bonn seit fünf Tagen vorbei, die meisten Spieler befinden sich bereits im wohlverdienten Urlaub. Hinter den Kulissen arbeiten das Baskets-Management und Headcoach Tuomas Iisalo aber bereits am Kader für die kommende Spielzeit. Jetzt kann der Basketball-Bundesligist die erste Vertragsverlängerung verkünden. Nationalspieler Leon Kratzer bleibt dem Club erhalten und geht in seine dritte Saison auf dem Hardtberg.

„Ich freue mich sehr, dass Leon bei uns bleibt. Das verschafft uns wichtige Kontinuität auf den deutschen Kaderpositionen. Sein Mix aus starkem Rebounding, der Fähigkeit, den Korb zu bewachen und sein generelles Verständnis von Basketball passt sehr gut in unser Team. Er hat hier bewiesen, dass er alles für den Teamerfolg gibt, was enorm wichtig für unsere tolle Saison gewesen ist“, sagt Baskets-Headcoach Tuomas Iisalo.

Und nicht nur in der Defensive hat Kratzer in dieser so erfolgreichen Saison seine Qualitäten bewiesen. Auch offensiv sicherte er dem Team viele Rebounds, machte immer wieder Punkte direkt unter dem Korb, öfters auch per Dunking nach spektakulärem Alley-Oop-Anspiel, und zeigte sich auch im Passspiel als wichtiges Glied im Team. „Leon hat immer noch viel Potenzial und ich freue mich wirklich darauf, ihn auch in der kommenden Saison trainieren zu dürfen“, lobt Iisalo.