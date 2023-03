Basketball Champions League Baskets wollen Vollgas ohne Risiko gehen

Eigentlich könnte sich Tuomas Iisalo beruhigt zurücklehnen. Eine Woche Spielpause hatte seine Mannschaft seit dem 85:75-Sieg in der Champions League (CL) gegen Baxi Manresa am vergangenen Mittwoch. Weil seine Telekom Baskets Bonn am Wochenende in der Bundesliga nicht ran mussten, gab der finnische Coach seinen Spielern am Sonntag sogar trainingsfrei, stattdessen stand ein kleines Fest mit den Fans an. Und das bevorstehende Europapokal-Match am Mittwoch (18.30 Uhr) in Istanbul bei Bahcesehir College hat sportlich keinerlei Wert – schließlich stehen die Baskets bereits als Gruppensieger und Viertelfinalist der Champions League fest, und die Türken sind als Tabellenletzter ausgeschieden.