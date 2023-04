Katharsis in Oldenburg Baskets kämpfen sich durch eine schwierige Partie und zum 87:76-Sieg

Die Baskets kamen mit mehr Tempo aus der Kabine, insbesondere Shorts hatte von Coach Iisalo offensichtlich mehr Speed in die Tanzkarte geschrieben bekommen. Weil das der Defense der Niedersachsen Probleme bereitete, verkürzte der Bonner Spielmacher mit seinen ersten beiden Punkten an der Freiwurflinie auf 37:41 (22.) und ließ sieben weitere in Serie folgen – die Baskets führten jetzt mit 44:41 (24.). Oldenburg konnte nun nicht mehr eingestreutes Chaos nutzen, die Bonner hatten sich darauf eingestellt. Die Führung wechselte wie die Farben der Lichter in den Auszeiten. Zum Viertelende führten die Bonner mit 56:55, ein Dreier des glücklosen Hawkins fand nicht in den Korb.