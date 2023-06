Deutsche Meisterschaft Baskets gehen mit Sisu und Selbstvertrauen ins Finale

Iisalo freut sich über die Begeisterung in der Stadt. „Man merkt, dass viele Leute wissen, was hier passiert, dass es ihnen etwas bedeutet und es viele Menschen stolz macht.“ Er sieht Parallelen. „Wir sind präsent, an zwei Standorten mit reichlich Tradition“, sagt er. Viel Tradition, aber ohne den nationalen Titel. An beiden Standorten ist die Sehnsucht groß. Die Chancen ebenso. „Es ist ja beinahe einzigartig in diesen Zeiten, dass es im europäischen Basketball ein Finale ohne Beteiligung einer Euroleague-Mannschaft gibt“, sagt Iisalo. Auch die deutschen Finalserien ohne Bamberg, Berlin oder die Bayern kann man in den letzten 25 Jahren an einer Hand abzählen.