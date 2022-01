Topspiel gegen Telekom Baskets Bonn : Bayern-Basketballer besiegen Baskets und erobern die Tabellenspitze

Die Basketballer des FC Bayern München haben gegen die Telekom Baskets ihr bislang bestes Saisonspiel gespielt und die Tabellenspitze erobert. Dabei hatte es zunächst so gut ausgesehen für die Bonner.

Eine Viertelstunde lang waren die Telekom Baskets im Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga beim FC Bayern ein Gegner auf Augenhöhe, dann entwickelte sich die Partie zum wohl besten Saisonspiel des FC Bayern, der nach Belieben von der Dreierlinie traf und die Telekom Baskets mit dem 100:81 (20:21, 29:21, 29:21, 22:18)-Sieg von der Tabellenspitze verdrängte. Damit kassierte die so fulminant in die Spielzeit gestartete Mannschaft von Cheftrainer Tuomas Iisalo die dritte Niederlage in Folge und litt wieder unter dem Fehlen von Karsten Tadda und Javontae Hawkins (beide in Quarantäne) und Saulius Kulvietis.